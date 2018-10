Usain Bolt sagt Champions-League-Anwärter ab

Usain Bolt versucht sich als Fußballer

Der ehemalige Sprintstar Usain Bolt arbeitet weiter akribisch an einer Fußballer-Karriere. Ein lukratives Angebot aus Europa konnte den Jamaikaner aber wohl nicht überzeugen.

Wie "Fox Sports" berichtet, hat Bolt ein Angebot des maltesischen Fußball-Meisters FC Valetta abgelehnt. Dem TV-Sender zufolge wartet der ehemalige Weltklasse-Athlet auf ein Angebot aus der australischen A-League. Zuletzt hatte der 32-Jährige in Down Under fast die komplette Saisonvorbereitung beim Erstligisten Central Coast Mariners absolviert.

Ein festes Arbeitspapier bei den Mariners, die am kommenden Montag in die neue A-League-Saison starten werden, hatte Bolt bis zuletzt aber nicht vorliegen. Bei seinem bisher einzigen Testspieleinsatz überzeugte der ehemalige Leichtathletik-Superstar als Stürmer mit einem Doppelpack beim 3:0-Sieg seines Teams gegen Macarthur South West United.

Falls es mit einem Engagement in Australiens höchster Spielklasse nichts werden sollte, würde im Bolt-Lager aber wohl niemand unruhig werden: "Es gibt viele Interessenten, die wollen, dass Usain für sie Fußball spielt. Wir erhalten regelmäßig ähnliche Anfragen. Ich kann versichern, dass Usain die Gelegenheit in Malta nicht wahrnimmt", kommentierte Bolt-Manager Ricky Simms gegenüber "ESPN" die letzten Spekulationen aus Malta.

Valetta wollte Geschichte schreiben

Damit ist der Traum vom großen Transfer-Coup der Maltester geplatzt. Eine Gruppe von finanzstarken Investoren aus Saudi-Arabien, die in den vergangenen Monaten Mehrheitsbeteiligungen am FC Valetta erworben hatte, wollte mit einer Verpflichtung des achtmaligen Olympiasiegers "Geschichte schreiben".

Dennoch zeigte sich der Verein nur mäßig enttäuscht. "Wir wünschen Usain Bolt nur das Beste für seine Fußball-Karriere. Das Angebot von Valletta bleibt weiter auf dem Tisch", wird Valetta-Sportdirektor Ghasston Slimen zitiert.