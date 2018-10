S04-Spitze gegen BVB-Boss Watzke

Maximilian Philipp (M.) trägt das umstrittene Trikot im Testspiel (Quelle: Twitter)

Die meisten Fußball-Bundesligisten setzen beim Design der eigenen Trikots auf traditionelle Farbgebungen. Das Ausweichtrikot stellt allerdings oftmals eine Ausnahme dar.

So läuft der BVB in diesem Jahr als zweite Alternative zum gewohnt gelb-schwarzen Jersey in weinrot auf. Eine Marketing-Maßnahme, die ein Schalke-Verantwortlicher jetzt zum Anlass genommen hat, einen Seitenhieb in Richtung des Erzrivalen zu setzen.

Volker Spätgens, Leiter der Sponsoring-/Marketingabteilung auf Schalke, erinnerte auf Twitter an eine Äußerung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, die sich im Jahr 2013 gegen die Farbgebung der Schalke-Trikots richtete.

Aki Watzke 2013: „Wir spielen immer in Schwarz oder Gelb.“ https://t.co/3ZgVktkETC https://t.co/V9lsuhZ5LY — Volker Spätgens (@vspaetgens) 16. Oktober 2018

"Ich verstehe nicht, warum die in der Champions League in grünen Trikots rumlaufen. Wir spielen immer in Schwarz oder Gelb", hatte Watzke damals gegenüber der "FAZ" erklärt und unterstellte in diesem Zusammenhang mangelnde "Identifikation".

Fünf Jahre später ist diese Meinung bei Borussia Dortmund endgültig obsolet und auch bei den Fans scheint das Design gut anzukommen. Derzeit ist das Ausweichtrikot des Champions-League-Teilnehmers vollends vergriffen.