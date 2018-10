BVB drei Wochen ohne Akanji

Fehlt dem BVB vorerst: Manuel Akanji

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss vorerst ohne Manuel Akanji planen. Wie der Revierklub mitteilte, fällt der 23 Jahre alte Schweizer Fußball-Nationalspieler wegen einer Belastungsreaktion der Hüfte voraussichtlich für drei Wochen aus.

Deshalb war der Innenverteidiger in den beiden Länderspielen der Schweizer gegen Belgien und Island nicht zum Einsatz gekommen.

Der Ausfall von Akanji verschärft die Personalprobleme beim BVB. Denn in Marco Reus (Kniebeschwerden), Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek (beide muskuläre Probleme), Christian Pulisic, Marius Wolf (beide Muskelfaserriss), Shinji Kagawa (Sprunggelenk) und Marcel Schmelzer (Knieprobleme) hatten mehrere Profis am Dienstag beim Testspiel in Aachen verletzungsbedingt gefehlt.

🤕 Ist das bitter: Manuel #Akanji muss aufgrund einer Belastungsreaktion der Hüfte eine dreiwöchige Pause einlegen.



Gute Besserung, @obafemi_36! 🍀 pic.twitter.com/lZunEfsiI7 — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Oktober 2018

"Wir müssen sehen, bei wem es für das Wochenende reicht", sagte Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf das Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart (15:30 Uhr).