Ex-Schalker erzielt Debüt-Tor im Nationalteam

Roman Neustädter spielte von 2012 bis 2016 beim FC Schalke 04

Viele bekannte Gesichter aus der Fußball-Bundesliga spielen weitgehend unbeachtet von den deutschen Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: ein früherer Mittelstürmer des 1. FC Köln, der sein Team an die Tabellenspitze geschossen hat, ein ehemaliger Schalke-Star und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft sowie ein gescheitertes Eigengewächs von Hannover 96, das sich nun in England verdingt.

Deyverson. Dieser Name wird wohl kaum einem Fan des 1. FC Köln positiv im Gedächtnis geblieben sein. Wie auch, bei nur acht Einsätzen und einem Tor für die Rheinländer in der Rückrunde 2014/2015.

Danach wechselte der Brasilianer nach Spanien. Mit einigen guten Leistungen bei UD Levante und CD Alavés machte Deyverson wieder positiv auf sich aufmerksam.

Allerdings sorgte der 27-Jährige durch kuriose Jubel, irre Fehlschüsse und grobe Unsportlichkeiten auch für reichlich Skandale. Eine richtig erfolgreiche Karriere verbaute er sich dadurch.

Auch nachdem der Angreifer im Sommer 2017 in seine Heimat zu Palmeiras zurückkehrte, rissen die Negativschlagzeilen nicht ab.

Nach einem harten Foul an sich in der Copa Libertadores drehte der heute 27-Jährige komplett durch, peitschte zunächst die eigenen Fans auf und ließ sich im folgenden Handgemenge gleich zweimal fallen. Logische Konsequenz: die Rote Karte.

Palmeiras forward Deyverson completely lost the plot here 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/tRvbpcsszh — ESPN UK (@ESPNUK) 31. August 2018

Sportlich läuft es allerdings für Deyverson aktuell wie geschmiert. Palmeiras führt mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle der brasilianischen Série A an. Der Stürmer hat mit sieben Liga-Toren einen großen Anteil am Höhenflug.

Beim 2:0-Sieg gegen Gremio Porto Alegre am letzten Wochenende überragte der 1,87-Meter-Mann mit zwei Treffern: In der achten Minute vollendet Deyverson eine Flanke von rechts gedankenschnell mit dem linken Fuß zur Führung. In der Schlussphase machte er nach einem starken Eins-gegen-Eins-Duell den Deckel zu.

Erstes Länderspieltor für früheren Schalke-Profi Roman Neustädter

Auch Roman Neustädter, im deutschen Oberhaus einst für Borussia Mönchengladbach und den FC Schalke 04 aktiv, konnte am Wochenende einen Torerfolg bejubeln - und zwar einen ganz besonderen, nämlich seinen allerersten für die Nationalmannschaft.

Die heißt beim früheren Defensiv-Allrounder, der einst zwei Freundschaftsspiele für das DFB-Team bestritt, allerdings nicht mehr Deutschland, sondern Russland.

Beim 2:0 gegen die Türkei in der Nations League erzielte Neustädter in der 78. Spielminute den Führungstreffer. Mit dem Sieg hat die Sbornaja nun beste Chancen auf den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die Division A des neu geschaffenen Wettbewerbs.

Für Neustädter war sein Debüt-Tor ein Erfolgserlebnis nach einer äußerst bitteren Erfahrung im Sommer. Kurz vor der WM im eigenen Land strich Nationaltrainer Stanislav Cherchesov den Fenerbahce-Profi aus dem Kader. Für ihn sei ein "ganz großer Traum zerstört worden", erklärte Neustädter. Auch weil seine "ganze Familie da gewesen wäre".

feels good to be back 🇷🇺⚔️ pic.twitter.com/qZAk79x4Tn — Roman Neustädter (@romainnewton33) 9. September 2018

Eigengewächs von Hannover 96 probiert's auf der Insel

Anders als Deyverson oder Neustädter glänzt ein früheres Talent von Hannover 96 nicht mit Toren, sondern im Zusammenspiel mit seinem Team. Mike-Steven Bähre steht seit dieser Saison beim FC Barnsley unter Vertrag.

Der englische Zweitliga-Absteiger ist bereits die dritte Leihstation des 23-Jährigen in seiner noch jungen Karriere. Zuvor gab 96 den Mittelfeldspieler vorübergehend an den SV Meppen und den Halleschen FC ab.

Bei Hannover schaffte Bähre nie den Durchbruch. Nur 13 Einsatzminuten in der Bundesliga belegen dies. In diesem Sommer sah es lange Zeit so aus, als ob er wieder ein Jahr in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen verbringen müsse.

Doch am letzten Tag der Transferperiode flatterte das Leihangebot mit Kaufoption aus Barnsley ins Haus. Trainer dort ist Daniel Stendel, der ebenfalls eine langjährige Hannoveraner Vergangenheit hat.

Unter Stendel ist Bähre unumstrittener Stammspieler. In sechs Partien kam der Rechtsfuß in der League One bereits zum Einsatz.

Einen Scorerpunkt verbuchte Bähre dabei zwar noch nicht. Am dritten Tabellenplatz seines Teams hat er mit guten Leistungen dennoch maßgeblichen Anteil.

Rune Pentzek