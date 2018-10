Reus wieder im Mannschaftstraining

Marco Reus reiste zuletzt nicht zur Nationalmannschaft

Kapitän Marco Reus ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach auskurierten Kniebeschwerden ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Ein Video, das der BVB am Mittwoch auf Twitter veröffentlichte, zeigt den 29 Jahre alten Angreifer beim Fußball-Tennis mit seinen Teamkollegen. Damit schürte er die Hoffnungen auf einen Einsatz im Punktspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart.

💪 Training in Dortmund!



👀 Schaut mal, wer wieder dabei ist... ©️ pic.twitter.com/jiVeVVMYTr — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Oktober 2018

Reus, der in der laufenden Saison in sieben Bundesligaspielen bereits vier Tore und vier Vorlagen für Spitzenreiter Dortmund beigesteuert hatte, hatte nach Absprache mit den BVB-Ärzten aufgrund von Kniebeschwerden auf die Partien mit der Nationalmannschaft in der Nations League in den Niederlanden (0:3) und bei Weltmeister Frankreich (1:2) verzichtet.