1. FC Nürnberg vermeldet Gewinn

Meeske wird ab dem 1. November in Wolfsburg arbeiten

Der 1. FC Nürnberg hat in der vergangenen Saison nicht nur sportlich erfolgreich gearbeitet. Neben dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gelang dem Club auch finanziell ein Schritt nach vorne.

Zum Stichtag 30. Juni 2018 verzeichneten die Franken einen Überschuss für das abgelaufene Geschäftsjahr in der 2. Liga von 2,7 Millionen Euro. "Ein sehr schönes Jahresergebnis", sagte der scheidende Finanzvorstand Michael Meeske.

Bei der Jahreshauptversammlung des Club am Mittwoch konnte Meeske, der am 1. November zum VfL Wolfsburg wechselt, auch einen Rückgang der Verbindlichkeiten um 3,4 Millionen Euro bekannt geben - allerdings lässt die Schuldenlast von nun 17,4 Millionen Euro auch seinem Nachfolger Niels Russow nur wenig Handlungsspielraum. Sportvorstand Andreas Bornemann konnte vor der neuen Saison nur knapp fünf Millionen Euro ausgeben.

Meeske bezeichnete die Bekanntgabe der Zahlen dennoch als "sonnige Botschaft": In den drei vorangegangenen Spielzeiten in der 2. Liga hatte am Ende stets ein Minus von jeweils rund zwei Millionen Euro gestanden. "In den vergangenen Jahren konnte ich nur von kleinen Schritten berichten, die Big Points sind ausgeblieben. Diesmal sind uns neben vielen kleinen auch ein paar große Schritte gelungen", sagte Meeske.

In der Bundesliga steht der 1. FC Nürnberg nach sieben Spieltagen mit acht Punkten auf Rang zwölf der Tabelle. Die beiden vergangenen Auswärtsspiele verlor die Mannschaft von Trainer Michael Köllner mit 0:7 bei Borussia Dortmund und 0:6 bei RB Leipzig. Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der Club die TSG Hoffenheim. In ihren bislang drei Heimspielen haben die Nürnberger sieben Punkte geholt.