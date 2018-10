Bayern-Star Robben spricht über den BVB

Arjen Robben will mit dem FC Bayern den Turnaround schaffen

Arjen Robben vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hat mit großem Respekt über den derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund gesprochen.

Während der 34-Jährige der weiteren Bundesliga-Konkurrenz nicht die ganz große Konstanz zutraut, ist er vor dem BVB gewarnt. "Dortmund ist ein großer Gegner. Bei den anderen müssen wir schauen, wie lange sie mithalten können", meinte Robben im Fachmagazin "kicker".

Nach einem für Münchner Verhältnisse sehr dürftigen Saisonstart mit 13 Punkten aus den ersten sieben Spielen rangiert der FC Bayern gegenwärtig nur auf Platz sechs der Tabelle. Von den fünf über dem FCB befindlichen Teams traut Robben der Dortmunder Borussia am ehesten zu, seinem Verein bis in die heiße Phase der Saison hinein Paroli zu bieten.

Nachdem es zuletzt schon unruhig an der Säbener Straße wurde und Neu-Trainer Niko Kovac bereits in der Kritik steht, will Robben der angespannten sportlichen Situation auch etwas Positives abgewinnen: "Diese Konstellation finde ich gut. Das wollen doch alle", legte sich Robben fest und erhofft sich im weiteren Saisonverlauf einen großen Spannungsbogen im Kampf um den Meistertitel in der Bundesliga: "Vor ein paar Jahren hieß es noch, alles sei so langweilig mit Bayern."

Robben sicher: "Es liegt nur an Kleinigkeiten"

Der Flügelstürmer, der vielleicht seine letzte Saison in München absolviert, sieht sein Team derweil noch längst nicht abgehängt und betonte seine Zuversicht, dass die Bayern in den kommenden Wochen fußballerisch zurückschlagen werden. Robben sei "der festen Überzeugung, dass es nur an Kleinigkeiten liegt".

Sein Team müsse "die Gegner wieder dominieren, wir brauchen viel Leidenschaft, mehr Bewegung und Überraschung", wie der "kicker" den langjährigen niederländischen Nationalspieler weiter zitierte.

Robben steht bereits seit 2009 beim Rekordmeister unter Vertrag und gehört auch in dieser Spielzeit wieder zum Stammpersonal. In der laufenden Saison hat er zehn Pflichtspiele absolviert, in denen er drei Treffer erzielte.

Zuletzt hatte er mit impulsiven und emotionalen Trainings-Auftritten für Schlagzeilen gesorgt, was ihm allerdings innerhalb der Fan-Szene der Münchner hoch angerechnet worden war. Auch im hohen Fußballeralter von 34 Jahren wird dem Linksfuß ein enormer Trainingsehrgeiz nachgesagt.