HSV-Flop holt Rekordtitel in Brasilien

Cruzeiro ist Brasiliens Rekordpokalsieger

Mit einem 2:1 (1:0) bei Corinthians Sao Paulo hat Brasiliens Fußball-Traditionsklub Cruzeiro Belo Horizonte zum sechsten Mal den nationalen Pokal gewonnen und ist damit alleiniger Rekordhalter.

Siegtorschütze war der in der 67. Minute eingewechselte Uruguayer Giorgian De Arrascaeta, der noch am Dienstag beim Länderspiel in Japan (3:4) zum Einsatz gekommen war und dann in 25 Stunden um die halbe Welt flog. Cruzeiro hatte sich bereits im Hinspiel vor einer Woche mit 1:0 durchgesetzt.

Im Kader Cruzeiros befindet sich auch ein alter Bekannter aus dem deutschen Profifußball. Thiago Neves heuerte im Sommer 2008 mit großen Ambitionen beim Hamburger SV an, verließ den HSV aber nach nur einem halben Jahr und neun enttäuschenden Einsätzen wieder in Richtung Brasilien. Neves erzielte das entscheidende Tor im Hinspiel.

Unter dem Ex-Nationaltrainer Mano Menezes hatte Cruzeiro, die wie alle anderen brasilianischen Libertadores-Cup-Teilnehmer erst im Achtelfinale in den Wettbewerb eingestiegen waren, bereits im Vorjahr den Pokal geholt und waren zuvor 1993, 1996, 2000 und 2003 im nationalen Pokal erfolgreich.

Der viermalige Meister, derzeit nur Tabellenzehnter in der Meisterschaft, sicherte sich mit dem Pokaltriumph sein Startrecht im kommenden Libertadores Cup und die Rekord-Siegprämie von umgerechnet rund 11,6 Millionen Euro.