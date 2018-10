Herrmann spricht über Gladbach-Zukunft

Patrick Herrmann und die Fohlen präsentieren sich seit Wochen in Topform

Mit vier Scorerpunkten in 256 gespielten Minuten hat sich Patrick Herrmann beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in dieser Saison eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 27-Jährige präsentiert sich seit Wochen in Bestform. Seine Zukunft bei den Fohlen ist dennoch unklar.

"Ich bin topfit, ich spiele, ich treffe, ich lege auf", schwärmte Herrmann im "kicker"-Gespräch über die aktuelle Phase, in der er mit den Gladbachern bis auf Platz drei der Tabelle nach vorne stürmte: "Es macht einfach richtig Spaß im Moment."

Nachdem er in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde und in den vergangenen drei Spielzeiten nur 59 von 102 Bundesliga-Spielen absolvierte, läuft es in diesen Tagen rund. "Ich bin glücklich, wie sich alles entwickelt hat", sagte Herrmann über das vermeintliche Ende seiner Leidenszeit.

"Mein Herz hängt an Borussia"

Obwohl sein Vertrag Ende der Saison 2018/19 ausläuft, haben Gespräche über seine Zukunft noch nicht stattgefunden. "Ich muss nichts überstürzen. Ich bin da ganz entspannt und mache mir überhaupt keinen Stress", sagte Herrmann zu seiner Vertragssituation, die laut "kicker" womöglich erst im Winter geklärt wird.

Durch seine Leistungssteigerung ist Herrmann zwar auch für andere Klub wieder interessanter geworden, von einem Abschied will der Offensivmann aber aktuell nicht sprechen. "Es ist kein Geheimnis, dass mein Herz an Borussia hängt", deutete der Ex-Nationalspieler an, dass er sich durchaus vorstellen kann, die Schuhe auch künftig für die Elf vom Niederrhein zu schnüren.