Heidel: "Schalke ist dem BVB näher gekommen"

Christian Heidel sieht die Schalker auf einem guten Weg

Betrachtet man die aktuelle Tabellensituation der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund dem Revierrivalen FC Schalke 04 den Rang abgelaufen. Während der BVB das Tableau anführt, rangieren die Königsblauen auf Platz 15.

Doch laut S04-Sportvorstand Christian Heidel ist der Unterschied zwischen den beiden Revierklubs gar nicht so groß. "Ich finde schon, dass Schalke dem BVB als Verein nähergekommen ist", sagte er in einem Interview mit dem "kicker" und richtete eine Kampfansage an den BVB: "Schalke ist ein stabiles Gebilde geworden, das nicht umfällt, wenn mal Wind kommt. Ich bin sicher, da kann sogar Sturm aufziehen."

Noch in der letzten Saison stand Schalke mit der Vizemeisterschaft klar vor der Borussia, die am Ende auf Platz vier landete. Doch in diesem Jahr starteten die Knappen katastrophal in die Spielzeit.

Die ersten fünf Bundesliga-Spiele setze Schalke in den Sand. Immerhin konnte der Klub zuletzt eine kleine Aufholjagd starten und gegen den 1. FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf gewinnen.

Heidel: Schalke 04 nicht schlechter als letzte Saison

"Mir widerstrebt es, zu einem Zeitpunkt darüber zu philosophieren, an dem wir immer noch nur auf dem 15. Platz stehen", sagt Heidel im Bezug auf das Saisonziel, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren: "Das würde ich lächerlich finden."

Der Sportvorstand glaubt nicht, dass die Mannschaft aktuell schlechter ist als in der vergangenen Saison. "Das Team muss sich mit Blick auf unsere Neuzugänge zwar nach wie vor spielerisch finden", so Heidel. Jedoch sei sie "noch enger zusammengewachsen. Wir haben ein gutes Gefühl."