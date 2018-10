Ex-BVB-Spieler Durm vor Wiedersehen mit Klopp

Erik Durm wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister

Zwischen 2012 und 2018 spielte Erik Durm für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Inzwischen läuft der Rechtsverteidiger für Huddersfield Town in der Premier League auf. Am Wochenende kommt es für den 26-Jährigen nun zum Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp.

Der Liverpool-Coach entdeckte Durms Talent beim BVB. "Ich spielte für die zweite Mannschaft von Dortmund. Eines Tages, in der Rückrunde der Saison 2012/13, kam Jürgen Klopp nach dem Training zu mir. Er sagte, dass er mich als Bundesliga-Verteidiger vorstellen kann", erinnert sich der Rechtsfuß im "Daily Star".

Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr war Durm Mittelstürmer. An die neue Position musste sich der siebenfache Nationalspieler erst gewöhnen: "Als Stürmer verteidigt man auch. Aber wenn plötzlich Gareth Bale vor dir läuft, ist es schon etwas anderes."

Abstiegskampf auf der Insel

Doch der Job als Außenverteidiger liegt Durm. So stand der ehemalige Borusse 2014 sogar im Weltmeisterkader. Nachdem es in den letzten Jahren auch verletzungsbedingt nicht mehr rund lief, verließ der Abwehrmann das Ruhrgebiet im Sommer in Richtung Huddersfield.

Das Team von Klopp-Trauzeuge David Wagner kämpft nach bislang nur drei Remis gegen den Abstieg aus der Premier League. Eine Situation, die Durm aus der Bundesliga-Saison 2014/15 kennt: "Zur Winterpause waren wir Letzter Es war eine furchtbare Situation. Sogar schlimmer als die jetzige Situation in Huddersfield, weil es niemand in Deutschland erwartet hatte."