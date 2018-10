Weltmeister verteidigt Neuer: "Für mich der Beste"

Hugo Lloris verteidigt Manuel Neuer nach der Kritik

risFrankreichs Fußball-Nationaltorwart Hugo Lloris (31) hat seinen deutschen Kollegen Manuel Neuer gegen aufkommende Kritik verteidigt.

"An Manuel Neuer gibt es keine Zweifel. Er ist so ein fantastischer Spieler. Für mich ist er einfach der Beste", sagte Weltmeister Lloris zu "Sport1".

Neuer (32) waren zuletzt beim FC Bayern und im Länderspiel gegen die Niederlande (0:3) Fehler unterlaufen. Lloris hält die Debatte um den viermaligen Welttorhüter dennoch für ungerechtfertigt.

"Gemessen an all dem, was er Bayern und Deutschland gebracht hat, ist diese Diskussion nicht fair", sagte Lloris: "Er ist immer noch auf einem großartigen Level und ein großer Torwart."