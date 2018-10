Babbel: Bolt auch "in 100 Jahren" kein Fußball-Profi

Geht es nach Markus Babbel, wird Usain Bolt niemals Fußball-Profi

Nach Trainerstationen beim VfB Stuttgart, Hertha BSC und det TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga sowie dem FC Luzern in der Schweiz heuerte Markus Babbel Ende Mai beim australischen Erstligisten Western Sydney an. Im Interview äußerte sich der 46-Jährige nun unter anderem zu den Auftritten von Ex-Sprint-Star Usain Bolt als Fußballer.

"Als PR-Aktion ist es sensationell. Die A-League erhält durch ihn viel Aufmerksamkeit. Aber, ehrlich gesagt, kann ich das nicht ernst nehmen", stellt Babbel gegenüber dem "Blick" klar, dass er kein Fan von der neuen Karriere des achtmaligen Olympiasiegers.

Nach einem kurzen Intermezzo in Norwegen versucht Bolt aktuell, seinen Traum von einer Laufbahn als Profifußballer beim australischen Klub Central Coast Mariners zu verwirklichen. Bei einem Testspiel glänzte der 32-jährige Jamaikaner unlängst mit einem Doppelpack.

Babbel glaubt dennoch nicht an den Erfolg des Sprint-Weltrekordlers: "Ich hab ihn spielen sehen. Bei aller Liebe, das reicht in 100 Jahren nicht. Als Spieler würde ich mir verarscht vorkommen."

Falls es mit einem Engagement in Australiens höchster Spielklasse nichts werden sollte, würde im Bolt-Lager aber wohl niemand unruhig werden: "Es gibt viele Interessenten, die wollen, dass Usain für sie Fußball spielt. Wir erhalten regelmäßig ähnliche Anfragen. Ich kann versichern, dass Usain die Gelegenheit in Malta nicht wahrnimmt", kommentierte Bolt-Manager Ricky Simms gegenüber "ESPN" die letzten Spekulationen aus Malta.

Unlängst soll Bolt ein Angebot vom maltesischen Meisters FC Valetta abgelehnt haben.