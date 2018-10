BVB buhlt um nächstes Premier-League-Talent

Declan Rice hat sich in Dortmund auf den Zettel gespielt

Während sich Jadon Sancho beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund weiter prächtig entwickelt, haben die BVB-Verantwortlichen schon die nächste Nachwuchshoffnung in der Premier League ausgemacht.

Wie das englische Boulevardblatt "The Sun" berichtet, hat Borussia Dortmund Declan Rice von West Ham United auf dem Zettel. Der 19-Jährige feierte im vergangenen Jahr sein Premier-League-Debüt. Mittlerweile gehört der Innenverteidiger bei den "Hammers" zum Stammpersonal.

Der talentierte Abwehrspieler ist vor allem interessant, weil sein Vertrag in London im kommenden Sommer ausläuft. Scheitert eine vorzeitige Verlängerung, könnte Rice zur neuen Saison ablösefrei in die Bundesliga wechseln. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Ire bisher sieben Pflichtspiele.

Neben dem West-Ham-Profi soll sich auch ein zweiter Youngster auf dem schwarz-gelben Radar befinden. Laut "Daily Mail"-Informationen haben sich die Dortmunder im Tauziehen um Phil Foden von Manchester City in Stellung gebracht.

Guardiola will Talent von Manchester City nicht zum BVB lassen

Der Vertrag des 18-Jährigen in Manchester ist noch bis 2020 datiert. Allerdings kann der Youngster den englischen Meister in der kommenden Sommerpause für eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 200.000 Euro verlassen.

Dass City-Teammanager Pep Guardiola sein Mittelfeld-Juwel zum Schnäppchenpreis ziehen lässt, sollte allerdings bezweifelt werden. Bereits in der Vergangenheit betonte der Katalane, künftig öfter auf den englischen U21-Nationalspieler setzen zu wollen.