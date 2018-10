Hütter warnt vor "unangenehmen" Fortunen

Eintracht-Coach Adi Hütter warnt vor Fortuna Düsseldorf

Trainer Adi Hütter von Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Freitag (20:30 Uhr) vor dem "unangenehmen" Gegner gewarnt.

"Die Mannschaft lebt von ihrer Kompaktheit, die nicht angenehm zu bespielen ist", sagte Hütter bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Zudem wisse F95, wie man als Aufsteiger auftreten müsse.

Personell kann der 48-Jährige nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch Torhüter Kevin Trapp, der für die DFB-Länderspiele in den Niederlanden und Frankreich kurzfristig ausgefallen war, ist nach seiner Oberschenkelprellung wieder fit. "Bei ihm sieht es gut aus, dass er Freitag spielen kann", sagte Hütter.

Frankfurt gewann die letzten beiden Bundesliga-Spiele, zudem waren die Hessen in der Europa League gegen den italienischen Renommierklub Lazio Rom (4:1) erfolgreich. Düsseldorf wartet dagegen seit vier Spielen auf einen Sieg und ist Tabellenvorletzter.

"Das Team ist hungrig und willig, sodass wir nun in einer guten Situation sind", kommentierte Hütter die Situation. Der Österreicher warnte jedoch: "Wir tun gut daran, den Ball flach zu halten. Wir müssen weiterhin in jeder Partie an unsere Leistungsgrenze gehen."