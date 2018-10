Bayern-Talent vor Rückkehr zum HSV

Derrick Köhn steht vor einer Rückkehr zum HSV

Erst 2017 wechselte Derrick Köhn vom Hamburger SV zum FC Bayern München. Laut dem Online-Portal "Liga-zwei.de" könnte der Außenverteidiger jetzt per Leihe in die Hansestadt zurückkehren.

Dem dem Bericht zufolge würden die HSV-Verantwortlichen den 19-Jährigen als eine Alternative für die mit Douglas Santos und Josha Vagnoman dünn besetzte Linksverteidiger-Position in Betracht ziehen.

Beim deutschen Rekordmeister spielt Köhn in der zweiten Mannschaft. In der Regionalliga Bayern ist die Nachwuchshoffnung Stammspieler und kam in dieser Saison bereits zu neun Einsätzen.

2013 wechselte Köhn in die HSV-Jugend. Vier Jahre später sicherte sich der FC Bayern für rund 100.000 Euro die Dienste des Defensivmanns. An der Isar trainiert Köhn, dessen Vertrag bis 2020 läuft, regelmäßig bei den Profis mit. Für ein Pflichtspiel reichte des bislang dennoch nicht.