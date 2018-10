Wird Wenger neuer Trainer bei Bayern?

Gerüchte um Arsène Wenger als neuen Trainer des FC Bayern

Am Freitag lädt der kriselnde Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zu einer Pressekonferenz mit den Klub-Bossen. Geht es dabei womöglich um die Zukunft von Niko Kovac? Ein Nachfolger für den nicht mehr unumstrittenen Trainer steht angeblich schon in den Startlöchern: Arsène Wenger.

Wie "Le Parisien" berichtet, liebäugelt Wenger mit dem Trainerjob beim FC Bayern. Nach seinem Ausscheiden beim FC Arsenal im Sommer ist der 68-Jährige demnach bereit, eine neue Stelle anzutreten - am liebsten in München, so das Blatt.

Auch das Amt des Übungsleiters bei Real Madrid, wo Coach Julen Lopetegui vor dem Aus stehen soll, habe Wenger im Auge. Die Königlichen seien jedoch nur seine zweite Wahl. Gespräche gebe es mit beiden Schwergewichten noch nicht.

Mehrere englische Medien spekulieren dennoch, Wenger könne am Freitag von den Bayern-Bossen als Kovac-Nachfolger vorgestellt werden.

Dafür spricht, dass sich sowohl Präsident Uli Hoeneß als auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Journalisten stellen werden - eine ungewöhnliche Konstellation, die zuletzt im Oktober 2017 eintrat.

Damals präsentierten die Verantwortlichen der Öffentlichkeit Jupp Heynckes als neuen Trainer, zuvor war Carlo Ancelotti entlassen worden.

"Bild" mutmaßt jedoch, hinter dem Auftritt des Münchner Triumvirats stecke etwas ganz anderes: Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic könnten sich klar hinter Kovac stellen und einen Treueschwur leisten.

Hoeneß hatte unlängst bereits gegenüber dem "kicker" bekräftigt, er werde den Kroaten "bis aufs Blut verteidigen". Rummenigge und Salihamidzic schwiegen bislang öffentlich zu den Gerüchten, Kovac sei in München nicht mehr unumstritten.