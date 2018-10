Ignacio Camacho vom VfL Wolfsburg bereits am Sprunggelenk operiert

Mittelfeldspieler Ignacio Camacho vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist bereits zu Wochenbeginn in Basel am linken Sprunggelenk operiert worden. Dies teilte der niedersächsische Klub am Freitag mit.

Der operative Eingriff wurde durchgeführt, da der 28 Jahre alte Spanier ohnehin wegen einer Adduktorenverletzung mehrere Wochen ausfallen wird.