Schalkes Naldo warnt: "Längst nicht alles perfekt"

Naldo und der FC Schalke wollen in der Bundesliga eine Aufholjagd starten

Schalkes Abwehr-Routinier Naldo glaubt trotz des verpatzten Saisonstarts noch an eine erfolgreiche Saison der Knappen. Für den schwachen Auftakt der Gelsenkirchener gibt es laut des Deutsch-Brasilianers eine einfache Erklärung.

"Dass wir normalerweise mithalten können, haben wir vergangene Saison bewiesen. Sollten die anderen irgendwann schwächeln, wollen wir da sein. Dafür müssen wir ab sofort kontinuierlich punkten. Gelingt uns das, können wir Weihnachten den Anschluss wiederhergestellt haben", sagte Naldo im Interview mit dem Portal "Sportbuzzer".

"Diese fünf Niederlagen in Serie - damit umzugehen war nicht einfach für uns. Diese Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität und auch in dieser schwierigen Phase den Glauben an sich selbst nicht verloren", sagte der Brasilianer, der seinen Vertrag auf Schalke bis 2020 verlängert hat.

"Dass drei Siege in Folge unser Selbstvertrauen noch einmal stärken, ist doch klar. Allerdings ist sicherlich längst noch nicht alles perfekt", warnte Naldo gleichzeitig davor, die königsblaue Welt zu schnell rosarot zu sehen.

Naldo erklärt schwachen Saisonstart des FC Schalke

Warum die Königsblauen mit einigen Problemen in die Saison gestartet sind, liegt für Naldo auf der Hand: "In der vergangenen Saison haben wir viele Dinge sehr gut umgesetzt und sind verdient Vizemeister geworden. Die anderen Teams haben daraus ihre Schlüsse gezogen. Und der eine oder andere Gegner setzt gegen uns jetzt ausschließlich auf Konter."

Umso wichtiger sei es nun, "dass auch wir flexibel bleiben. Ich glaube jedenfalls, dass uns die Umstellung von der bisherigen Dreier- auf die Viererkette gutgetan hat", erklärte der Abwehrchef.