Pep bestätigt: Manchester City will mit Sané verlängern

Steht vor eine Verlängerung bei Manchester City: Leroy Sané

Der englische Fußball-Meister Manchester City will Nationalspieler Leroy Sané langfristig an sich binden. Wie City-Manager Pep Guardiola nun zugab, laufen derzeit Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung des 22-jährigen Offensivspielers.

"Der Klub arbeitet daran", ließ Guardiola auf der Pressekonferenz des Vereins am Freitag durchblicken. Er selbst wünsche sich eine solche Übereinkunft, erklärte der ehemalige Bayern-Trainer.

Englische Medien hatten bereits vor wenigen Tagen über die bevorstehende Verlängerung des Nationalspielers berichtet. Da der Linksfuß beim amtierenden englischen Meister noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, dürfte es in erste Linie darum gehen, die finanziellen Bezüge anzupassen.

Der Ex-Schalker war bei den Citizens in der vergangenen Saison der Shooting Stars und wurde gar zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt. In seinen 32 Einsätzen in der englischen Beletage erzielte er zehn Tore und bereite 15 weitere Treffer vor.

Sané bislang noch nicht in Form der Vorsaison

Zu Beginn dieser Spielzeit saß Sané indes nur auf der Bank. Nach acht Spieltagen stehen für den Außenbahnspieler erst drei Startelfeinsätze zu Buche.

In Deutschland hatte es nach den jüngsten Länderspielen erneut Kritik für den Youngster gehagelt. Auch Bundestrainer Joachim Löw monierte, dass Sané noch Zeit brauche, um sich zu entwickeln. Beim 0:3 gegen die Niederländer hatte der eingewechselte Außenstürmer mehrere Chancen zum zwischenzeitlichen Ausgleich ungenutzt gelassen.

Für Guardiola spielen diese jüngsten Eindrücke für seine langfristige Planung mit Sané keine Rolle. "Wir verlängern den Vertrag mit einem Spieler nicht nur auf Grundlage der letzten Spiele. Wir legen Wert auf die Qualität des Spielers, die Beziehung zum Klub, wie er sich auf seiner Position etabliert hat. Es gibt keinen Zweifel an Leroys Qualität", so der Erfolgstrainer.