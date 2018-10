Fürth dreht 0:2-Rückstand auf der Bielefelder Alm

Greuther Fürth klettert durch den Sieg auf Platz zwei

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend wieder in die Aufstiegszone geklettert.

Durch das 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld nach einem 0:2-Pausenrückstand blieben die Kleeblätter zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und schoben sich an Union Berlin sowie dem Hamburger SV vorbei auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter 1. FC Köln. Bielefeld hingegen verpasste durch seine dritte Niederlage nacheinander den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Fürth verdankte seinen dritten Auswärtssieg den Treffern von Fabian Reese (51.) und Doppel-Torschütze Tobias Mohr (54. und 86.). Bielefeld hingegen konnte bei seiner zweiten Heimniederlage aus der komfortablen 2:0-Führung durch Joan Edmundsson (31.) und Stephan Salger (35.) zur Enttäuschung der 16.032 Zuschauer kein Kapital schlagen.

Beide Mannschaften zeigten im Spielverlauf zwei Gesichter. Im ersten Durchgang erspielten sich die Arminen aufgrund ihrer Feldüberlegenheit ein Chancenplus und waren auch zweikampfstärker als die Gäste. Durch die konsequente Verwertung ihrer Möglichkeiten verdienten sich die Platzherren ihre Führung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Kontrahenten wie ausgewechselt: Fürth agierte entschlossener, und die Gastgeber verspielten durch leichtsinnige Fehler in ihrem vor der Pause stabilen Abwehrverbund wichtige Punkte.