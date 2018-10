Leipzig-Nullnummer: "Fußballerisch war das gar nichts"

Keine Tore gab es zwischen Augsburg und Leipzig

RB Leipzig hat den vierten Bundesligasieg in Folge verpasst. Das hart erkämpfte 0:0 beim FC Augsburg hakte das Team von Ralf Rangnick aber mit Blick auf Celtic Glasgow ganz schnell ab.

Keine Tore, viel K(r)ampf, - "und gefühlt nur zwölf Minuten Fußball", wie Yussuf Poulsen mit einem Schmunzeln feststellte. Deshalb war nicht nur Leipzigs Mittelfeldspieler Diego Demme nach dem 0:0 beim FC Augsburg "froh, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Das war körperlich, von der Laufintensität und vom Kopf her das anstrengendste Spiel der Saison. Fußballerisch war das aber gar nichts - von beiden Seiten", räumte Demme offen ein.

28.703 Zuschauer sahen in der Tat eine Begegnung ohne spielerische Höhepunkte und mit ganz wenigen Chancen, die laut RB-Kapitän Willi Orban "brutal, verbissen und mit vielen versteckten Fouls" geführt wurde. 44 Fouls zählten die Statistiker an diesem Abend. "Man hat kaum Zeit, die verfolgen dich über den ganzen Platz", sagte Demme zum unbequemen FCA.

Poulsen: "Müssen zufrieden sein"

Allzu lange wollten sich die Leipziger, die in der Tabelle oben dabei bleiben, nicht damit aufhalten, in Augsburg weiter sieglos zu sein. Er könne "mit dem Punkt leben", unterstrich RB-Trainer Ralf Rangnick nach dem siebten Spiel ohne Niederlage in Serie.

Man müsse "zufrieden sein", ergänzte Poulsen und richtete den Blick umgehend auf Donnerstag. Dann steht für Leipzig das dritte Gruppenspiel in der Europa League gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow an. "Darauf freuen wir uns sehr, das wir ein schönes und anderes Spiel", sagte der Däne. "Das wird für uns besser", meinte auch Torwart Peter Gulásci: "Wir haben die Chance, einen Schritt in Richtung K.o.-Runde zu machen."

Rangnick vermisst das Überraschungsmoment

Für den zweiten Sieg in Europa benötigen die Leipziger aber vor allem in der Offensive eine deutliche Steigerung. Zwar war Rangnick von der Defensivleistung seiner Truppe angetan. "Für uns war es wichtig, dass wir als Mannschaft so gegen den Ball aufgetreten sind wie in den letzten Wochen. Wir haben aus dem Spiel keine Chance zugelassen", resümierte er. Aber für einen Sieg in Augsburg habe "Präzision und Spielwitz" gefehlt, so Rangnick: "Da hätte uns das eine oder andere Überraschungsmoment gut getan."

Augsburgs Trainer Manuel Baum wählte fast die gleichen Worte. "Wir haben defensiv eine hervorragende Leistung gebracht", sagte er, "aber offensiv haben wir nicht allzu viel zustande gebracht". Kritischer war Michael Gregoritsch, der befand, das Spiel sei für den Rahmen "fast ein Skandal" gewesen. Zum 111. Geburtstag des Klubs hatte der FCA einen Retro-Spieltag ausgerufen.