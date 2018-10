Doch nicht Europa? Australier bieten Usain Bolt Vertrag an

Usain Bolt spielte schon in mehreren Testspielen für die Central Coast Mariners

Seit er im Sommer 2017 seine Leichtathletik-Karriere beendet hat, strebt der ehemalige Top-Sprinter Usain Bolt nach einer Karriere als Fußball-Profi. Nun hat der Jamaikaner anscheinend ein Angebot des australischen Teams Central Coast Mariners vorliegen.

Wie die australische Zeitung "The Australian" berichtet, hat der Klub aus dem Küstenort Gosford dem ehemaligen Weltklasse-Läufer ein Vertragsangebot unterbreitet. Über die konkreten Rahmenbedingungen des möglichen Deals ist indes nichts bekannt.

In den letzten Monaten kursierten immer wieder Gerüchte über Vereine, die an Bolts Diensten interessiert schienen. Vergangene Woche wurde der achtfache Olympiasieger bereits mit dem maltesischen Klub FC Valletta in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge soll Bolt ein Engagement auf der Mittelmeerinsel aber bereits ausgeschlossen haben.

Bolt trainiert schon seit Juli mit den Mariners

Das vermeintliche Angebot aus Australien passt da schon eher ins Bild. Der 32-Jährige trainiert bereits seit Mitte Juli bei den Mariners mit und debütierte für den Verein gar in einem Freundschaftsspiel. Bei seinem ersten Startelfeinsatz erzielte er gleich einen Doppelpack.

Doch während seine Fans einer zweiten großen Karriere des Weltrekordhalters entgegenfiebern, sehen manche Akteure im australischen Fußball in der sich anbahnenden Verpflichtung nicht mehr als ein medienwirksames Manöver, um die Bekanntheit der kriselnden Liga zu steigern.

Zuletzt hatte der deutsche Trainer Markus Babbel, der in der australischen Liga die Western Sydney Wanderers trainiert, die Aktion bereits als einen PR-Stunt kritisiert. Ähnlich skeptisch äußerte sich nun auch der ehemalige Nationaltorwart der Socceroos Mark Schwarzer über Bolts Perspektive in der A-League: "Er muss noch viel an sicher arbeiten. Die große Frage ist, ob er sich in seinem Alter und mit seiner Vorgeschichte noch stark genug verbessern kann."