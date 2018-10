Icardi entscheidet Mailänder Derby in der Nachspielzeit

Mauro Icardi hat Inter Mailand zum Derbysieg geköpft

Rückschlag für den AC Mailand: Ausgerechnet im Stadtderby gegen Erzrivale Inter Mailand kassierten die Rossoneri ihre erste Pflichtspielniederlage seit dem 1. Spieltag der Serie-A-Saison.

Bis weit in die Nachspielzeit sah es so aus, als könnte der AC Mailand seine Aufholjagd in der Serie A auch im Derby della Madonnina fortsetzen, doch dann schlug Inter-Stürmer Mauro Icardi eiskalt zu und besorgte für seine Farben den Treffer zum 1:0-Sieg.

Dem Tor vorausgegangen war ein Fehler von Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma, der eine Flanke unterlief und den Kopfball des argentinischen Stürmers in der Folge nicht mehr erreichte.

Für die Nerazzuri war der Erfolg gegen den Stadtrivalen der siebte Pflichtspielsieg in Serie. Mit nun 19 Zählern nach neun Spielen liegt Inter in der Tabelle auf Platz drei. Milan ist mit zwölf Punkten und einem Spiel weniger nur Zwölfter.