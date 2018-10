Hamann: Bayern-PK "Super-GAU" für Salihamidzic

Hasan Salihamidzic ist seit 2017 Sportdirektor beim FC Bayern

Die früheren Bayern-Profis Dietmar Hamann und Thomas Berthold haben den Umgang der Klubbosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit Hasan Salihamidzic kritisiert.

Hamann wertete es bei "Sky90" als "Super-GAU" für den Sportdirektor, dass Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge diesem auf der viel diskutierten Pressekonferenz das Wort abgeschnitten hatte.

Rummenigge war am vergangenen Freitag dazwischen gegangen, als Salihamidzic auf ein angebliches Interesse am englischen Nationalspieler Jadon Sancho vor dessen Wechsel zu Borussia Dortmund angesprochen wurde. "Wenn er so abgekanzelt wird wie auf der PK, kann er sein Profil nicht schärfen", sagte "Sky"-Experte Hamann: "Intern hört man, dass er unheimlich fleißig ist und versucht, viel zu verändern. (...) Aber da muss ich ihn auch in der Öffentlichkeit stärken."

1990er-Weltmeister Berthold pflichtete Hamann in der Sendung am Sonntagabend bei. "Wenn ich jemanden direkt anspreche, sollten die Personen auch so viel Respekt haben und ihm die Möglichkeit geben zu antworten. Er ist doch kein Schuljunge", sagte er.