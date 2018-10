Eberl spricht über Christensen-Rückkehr zu Gladbach

Andreas Christensen spielte zwei Jahre auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich laut Sportdirektor Max Eberl aktuell nicht mit einer Rückkehr von Innenverteidiger Andreas Christensen vom FC Chelsea.

"Dass wir mit dem Papa und Andreas ein herausragendes Verhältnis haben, das ist so. Aber die Thematik stellt sich für uns momentan wirklich nicht. Wir haben mit Matze Ginter und mit Nico Elvedi wirklich eine top Innenverteidigung und das ist, was uns gerade interessiert", sagte Eberl am Rande des 4:0-Siegs der Borussia gegen den FSV Mainz 05 am Samstag.

Christensen spielte zwischen 2015 und 2017 auf Leihbasis in Gladbach. Dann kehrte er zu den Blues zurück und avancierte unter Trainer Antonio Conte auf Anhieb zur Stammkraft.

Beim neuen Chelsea-Coach Maurizio Sarri ist der 23-Jährige allerdings nur selten gefragt. In der laufenden Spielzeit absolvierte der dänische WM-Teilnehmer erst drei Pflichtspiele für die Londoner.

"Die Thematik kommt auf, weil Andreas bei uns zwei fantastische Jahre hatte und für mich in den Zeitraum wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga war, er hat gegen alle Größen des Sturms gespielt. Er hat bei Chelsea ein gutes erstes Jahr gehabt, jetzt ist es etwas komplizierter", sagte Eberl.