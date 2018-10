Wildes Gerücht: Mourinho will James zu Real holen

Der FC Bayern kann James Rodríguez im Sommer fest verpflichten

Mit Real Madrid, Manchester United und dem FC Bayern stehen drei Top-Klubs Europas so schlecht da, wie selten in den letzten Jahren. Um aus dem sportlichen Tief herauszukommen, möchte sich Real Madrid offenbar mit ManUnited-Teammanager José Mourinho und einem Bayern-Star aus dem Krisen-Dreieck verstärken.

Real-Präsident Florentino Pérez will laut "Don Balon" in den kommenden Tagen eine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Julen Lopetegui treffen. Unter dem ehemaligen Nationaltrainer Spaniens steht Real aktuell nur auf Rang sieben der Primera División. Vier Punkte trennen die Königlichen von Tabellenführer Barcelona. Die Madrilenen haben keines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen.

Sollte Pérez Trainer Lopetegui entlassen, ist der erste Wunschkandidat für die Nachfolge laut "Don Balon" Manchester Uniteds Trainer José Mourinho. Der Portugiese trainierte Real bereits zwischen 2010 und 2013.

Mit United steckt Mourinho aktuell selbst in der Krise, Platz zehn in der Premier League ist für die Ansprüche der Red Devils zu wenig. In den vergangenen Wochen wurde bereits über Mourinhos Rauswurf bei United spekuliert. Dann wäre der Portugiese frei für ein Comeback bei Real.

Mourinho will James

Doch für den Deal stellt Mourinho offenbar eine große Forderung: Er will James Rodríguez vom FC Bayern zurück in Madrid sehen. Schon im Sommer hätte Mourinho den Offensiv-Star gerne zu United geholt.

James ist offiziell bis Sommer 2019 an die Bayern ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister hat die Option, den Kolumbianer fest zu verpflichten. Einfluss darauf hat Real Madrid aber vertragsgemäß nicht mehr. Real-Präsident Florentino Pérez müsste also tief in die Transfer-Trickkiste greifen, um James zurück nach Madrid zu holen.