Rafinha wünscht sich Thiago beim FC Barcelona

Geht es nach seinem Bruder, kehrt Thiago vom FC Bayern zum FC Barcelona zurück

Im Sommer 2013 wechselte Thiago von Barca zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Mit den Bayern gewann Thiago seitdem unter anderem fünf Meisterschaften und zweimal den Pokal. Wenn es nach seinem Bruder geht, verbringt der 27-Jährige die nächsten Karriere-Jahre wieder im Schoß des FC Barcelona.

Eine Rückkehr seines Bruders zu den Katalanen wäre "großartig", so Rafinha im Gespräch mit "Mundo Deportivo". "Er hat die Barca-DNA verinnerlicht und würde perfekt passen." Thiago stammt wie Lionel Messi, Gerard Piquéaus oder Andrés Iniesta aus Barcelonas legendärer Nachwuchsakademie La Masia.

Rafinha glaubt jedoch nicht an eine baldige Rückkehr. "Ich weiß, dass er beim FC Bayern sehr glücklich ist, weil er das Vertrauen des Trainers hat", so der ehemalige brasilianische Nationalspieler.

Rafinha trauert um Inter-Engagement und Neymar

Dass Rafinha und Thiago allerdings nochmals Seite an Seite für die Blaugrana spielen, ist zudem eher unwahrscheinlich. Aktuell habe er zwar nur den FC Barcelona im Kopf, sollte er jedoch weiterhin kaum zum Zuge kommen, wäre ein Abschied im Januar das Beste, so Rafinha. In der laufenden Spielzeit kam Rafinha erst auf vier Einsätze, nie spielte er über die volle Distanz.

Anders gestaltete sich die Situation bei einer Leihe in der vergangenen Rückrunde zu Inter. "Ich dachte, dass sie die Kaufoption ziehen würde", gibt Rafinha zu. Inter verzichtete jedoch, der 25-Jährige kehrte nach Spanien zurück. Dort endet sein Vertrag im Sommer 2020.

Neben Thiago würde Rafinha übrigens auch die Rückkehr eines weiteren verlorenen Sohns befürworten: Neymar "wäre eine großartige Verpflichtung", als Barca-Fan und -Spieler würde "ich mich freuen, wenn er zurückkommt", so Rafinha.

Der Superstar, der 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain anheuerte, wurde zuletzt zwar eher mit Barca-Rivale Real Madrid in Verbindung gebracht,. für Rafinha steht allerdings fest. "Wer Barcelona verlässt, vermisst es."