20 ZSKA-Fans bei Einsturz einer Rolltreppe verletzt

Russische Fans vor Spiel in Rom verletzt

20 Fans des russischen Fußball-Vizemeisters ZSKA Moskau sind vor Beginn des Champions-League-Spiels bei AS Rom beim Einsturz einer Rolltreppe in einer U-Bahn-Station verletzt worden.

Die zum Teil betrunkenen Fans tanzten und sprangen auf der Rolltreppe der Haltestelle Repubblica unweit des Hauptbahnhofes Termini, die unter der Last zusammenbrach. Die zum Teil an den Beinen verletzten Fans wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Beginn des Spiel mit Anstoß um 21 Uhr wurde von weiteren Vorfällen überschattet. Ein russischer Fan wurde bei Zusammenstößen mit AS-Rom-Tifosi mit Messerstichen verletzt. Die Polizei musste mit Wasserwerfern gegen die gewalttätigen Fans vorgehen. 15 Roma-Fans wurden identifiziert und angezeigt.