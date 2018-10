Lewandowski: "Geht nicht nur um mich persönlich"

Robert Lewandowski hat seine kurze Durststrecke überwunden

Mit seinen drei Treffern in den letzten beiden Pflichtspielen beim VfL Wolfsburg (3:1) und bei AEK Athen (2:0) hat Robert Lewandowski aufgekommende Zweifel an seiner sportlichen Form im Keim erstickt. Ohnehin wirkt der Top-Stürmer derzeit zufrieden mit seiner Rolle beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München.

"Ich fühle mich in München definitiv sehr gut und wohl", bestätigte der Torjäger gegenüber der "Sport Bild" seine Zufriedenheit mit seiner gegenwärtigen Position im Verein. Sportlich ist Lewandowski mit bisher elf Toren in zwölf wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen ohnehin über jeden Zweifel erhaben, auch atmosphärisch läuft es wieder deutlich besser zwischen ihm und dem Rekordmeister.

Sommerliche Wechselabsichten scheinen momentan zumindest auf unbestimmte Zeit aufgeschoben, der Fokus des Polen liegt derzeit voll beim FC Bayern. Gute Voraussetzungen, um auch zukünftig die prägende Figur im Offensivspiel der Münchner zu bleiben.

"Ich gebe mein Bestes, damit das Team gewinnt. Aber es geht immer noch um das Team, denn hier arbeitet jeder hart für den Erfolg. Es geht nicht nur um mich persönlich, nicht nur um Robert Lewandowski", wird der 30-Jährige weiter von dem Fachmagazin zitiert.

Lewandowski: "Bin es gewohnt, immer unter Druck zu stehen"

Es sind Aussagen, die definitiv gut ankommen. Sowohl bei der sportlichen Führung des Klubs, als auch mannschaftsintern bei den Kollegen.

Ein Problem könnte für den FC Bayern werden, wenn der jüngst gestartete Höhenflug des Mittelstürmers irgendwann wieder abflauen sollte. Keiner der Stürmerkollegen drängt sich derzeit nachhaltig auf. Ein Thomas Müller nicht, und ein Sandro Wagner erst recht nicht.

Dass es in naher Zukunft gar nicht erst zu einem Leistungstief kommen wird, dafür will Lewandowski höchstselbst sorgen: "Ich bin es gewohnt, immer unter Druck zu stehen und auf höchstem Niveau zu spielen – das fordert der Verein von mir, das fordere ich auch von mir selbst", stellte er in der "Sport Bild" klar.