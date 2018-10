Wird Badstuber zum Problemfall für VfB-Trainer Weinzierl?

Holger Badstuber möchte beim VfB Stuttgart ein Anführer sein

Markus Weinzierl, neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, und Innenverteidiger Holger Badstuber kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04. Die Beziehung der beiden galt nie als besonders gut.

Doch diese Altlasten haben der Coach und der Stuttgart-Anführer nun offenbar ad acta gelegt. Wie die "Sport Bild" berichtet, haben sich Weinzierl und Badstuber direkt nach der Verpflichtung des Trainers lange zusammengesetzt und alte Streitigkeiten aus dem Weg geräumt.

In der Rückrunde der Saison 2016/17 war Badstuber vom FC Bayern an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Während sich Badstuber bei den Königsblauen Spielzeit versprach, setzte Weinzierl derweil auf andere Spieler. So stand der heute 29-Jährige in nur zehn von 17 Bundesligaspielen in der S04-Startelf. Kurze Zeit später bekam er keinen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.

Auch beim VfB gilt Badstuber als "ehrgeiziger", "eigenwilliger" und "fordernder" Charakter, wie ihn das Fachmagazin beschreibt. Schon das Verhältnis zu Ex-Trainer Tayfun Korkut soll am Boden gewesen sein, nachdem Badstuber auf die Bank degradiert wurde.

Dass es auch in Stuttgart Probleme zwischen Weinzierl und Badstuber geben kann, ist den Verantwortlichen der Schwaben nicht entgangen. Die VfB-Bossen sprachen bereits vor der Vertragsunterschrift mit dem Trainer über die Causa Badstuber.

"Wir wünschen uns den Holger Badstuber der vergangenen Saison zurück und sind überzeugt, dass er da sehr schnell wieder hinkommen wird", sagte Sport-Vorstand Michael Reschke.

Schon vor knapp zwei Wochen hatte der "kicker" berichtet, dass Badstuber mit der Verpflichtung von Weinzierl unzufrieden sei.