Kehl mahnt zur Vorsicht bei BVB-Torjäger Alcácer

Sebastian Kehl spricht über BVB-Neuzugang Paco Alcácer

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, mahnt angesichts des großen Pensums von Borussia Dortmund zur Vorsicht bei Torjäger Paco Alcácer.

"Er muss sich an den Rhythmus gewöhnen, wieder alle drei Tage zu spielen. Wir wissen seine Einsatzzeit zu dosieren und hoffen, dass er gesund bleibt", sagte Kehl der "Sportbild".

Sieben Partien stehen für den BVB in den nächsten 22 Tagen an. Alcácer spielte aufgrund seines Reservistendaseins bei Ex-Klub FC Barcelona in den letzten beiden Jahren nur elf Mal über 90 Minuten.

Für Dortmund stand der 25-Jährige bislang nur in der Champions League gegen die AS Monaco über die volle Distanz auf dem Platz.

Auch beim 4:0 im Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag spielte der Sieben-Tore-Mann nicht durch. Zur Pause musste Alcácer wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden.

"Wir wollten kein Risiko eingehen. Paco hatte mit zwei Einsätzen auch eine intensive Länderspiel-Phase", erklärte Kehl. Für Spanien lief der Angreifer gegen Wales (4:1) und England (2:3) auf. Alcácer traf in beiden Partien, beim Duell mit Wales sogar doppelt.

Kehl lobte Alcácer, dessen Wechsel der BVB erst Ende August perfekt machte, in den höchsten Tönen: "Er hat sich in kurzer Zeit in die Mannschaft eingefunden und sehr schnell integriert."