Atlético-Star Koke: "Götze ist ein Super-Fußballer"

Koke (r.) freut sich auf die Begegnung mit dem BVB

Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Borussia Dortmund (21:00 Uhr) hat Atleti-Star Koke eine wahre Lobeshymne auf den BVB angestimmt. Zwei Spieler haben es dem Regisseur besonders angetan.

"Dortmund hat viele richtig gute Einzelspieler. Paco Alcácer zum Beispiel, der vom FC Barcelona dorthin ging. Mario Götze, der Deutschland 2014 mit seinem Tor zum Weltmeister machte. Sicher hat er eine schwere Zeit, aber er ist ein Super-Fußballer", war Koke im "Sport Bild"-Interview voll des Lobes.

BVB-Kapitän Marco Reus würde der 26-Jährige sogar vom Fleck weg verpflichten. "Reus hätte ich gerne in unserer Mannschaft. Seine Spielweise gefällt mir richtig gut. Er ist so schnell, so dribbelstark, so torgefährlich, so unberechenbar", schwärmte der Mittelfeldspieler und hob auch die Qualitäten neben dem Platz hervor: "Was mir noch imponiert: Er hatte so viele Angebote, aber er blieb bei Borussia Dortmund. Diese Vereinstreue gibt es im Fußball nicht mehr oft."

"Gigantische Stimmung in Dortmund"

Vor dem Duell mit den schwarz-gelben Stars freut sich Koke außerdem auf die Atmosphäre im Signal Iduna Park. "Ich habe viel gehört und im Fernsehen gesehen, welch gigantische Stimmung in Dortmund herrscht, welch beeindruckendes Stadion Borussia hat. Es wird ein heißes Spiel. Weil der BVB eine sehr gefährliche Mannschaft hat und offensiv spielt", erklärte der Spanier.

Für die Champions League haben sich die Rojiblancos ohnehin hohe Ziele gesetzt. "Wir wollen unbedingt ins Finale – wie vor zwei Jahren", verriet der 44-fache Nationalspieler. Dass das diesjährige Finale der Königsklasse im Atleti-Heimstadion Wanda Metropolitano stattfindet, sei dabei "ein unglaublicher Zusatzantrieb".