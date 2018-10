Axel Witsel beim BVB: Erwartungen pulverisiert

Axel Witsel wechselte im Sommer aus China zum BVB

Der Wechsel von Axel Witsel im Sommer entfachte große Erwartungen bei Borussia Dortmund. Nach den ersten Monaten steht fest: Der belgische WM-Star hat die kühnsten Hoffnungen des BVB übertroffen.

Es sind auch die kleinen "Boss-Momente", die Axel Witsel für Borussia Dortmund so wertvoll machen. Zu beobachten beim Bundesliga-Auswärtsspiel des BVB gegen den VfB Stuttgart, in der dritten Spielminute: Witsel setzte an der Mittellinie kompromisslos seinen Körper ein, gewann das Kopfballduell und leitete den Ball nach vorne weiter.

In der Folge fiel das frühe Führungstor für die Dortmunder durch Jadon Sancho. Stuttgarts Matchplan war über den Haufen geworfen. Bis zur 25. Minute schraubte die Borussia das Ergebnis auf 3:0 hoch. In der Schlussphase legte Maximilian Philipp sogar noch das 4:0 nach.

Es war der fünfte Pflichtspielsieg des BVB hintereinander. Keine Niederlage kassierte das Team von Trainer Lucien Favre bislang in dieser Saison, beeindruckende 33:9 Treffer stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche. Dortmund ist souveräner Tabellenführer in der Bundesliga sowie Gruppenerster in seiner Champions-League-Gruppe.

Witsel hat an der herausragenden Bilanz des personell runderneuerten BVB einen maßgeblichen Anteil.

Axel Witsel weckte beim BVB große Erwartungen

Schon im August, als die Dortmunder Verantwortlichen ihren Königstransfer nach langem Hickhack endlich perfekt machten, schwärmte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der "dpa" von "Qualität und Erfahrung, die wir so in der Mannschaft nicht haben". "Zu wenig Gegenwehr" und "zu wenig Führungsfiguren" hatte Zorc in der enttäuschenden Vorsaison beim BVB ausgemacht.

Von Witsel, der für vergleichsweise günstige 20 Millionen Euro von Tianjin Quanjian kam, erhoffte man sich, dass er dieses doppelte Vakuum füllen könne. Und er konnte.

Gleich in seinem ersten Pflichtspiel bewahrte der 99-fache Nationalspieler mit dem Last-Minute-Ausgleich in der Nachspielzeit seinen neuen Arbeitgeber vor dem Pokal-Aus bei Zweitligist Greuther Fürth. Beim Bundesligadebüt gegen RB Leipzig knipste er erneut, per herrlichem Seitfallzieher.

Zwar blieben die beiden Treffer seine einzigen direkten Torbeteiligungen bis dato. Doch die Statik von Favres System steht und fällt mit der Präsenz des Belgiers.

Statistiken von Axel Witsel beim BVB beeindrucken

Witsel gewinnt defensiv die wichtigen Zweikämpfe, verteilt die Bälle im Aufbau mit starker Übersicht zuverlässig wie ein Uhrwerk und streut brillante Schnittstellenpässe wohl dosiert ein.

Seine Passquote von knapp 93 Prozent wird beim BVB nur noch durch Abwehrchef Manuel Akanji (96 Prozent) übertroffen. Bei der Entstehung nahezu aller erfolgversprechender Angriffe seiner Mannschaft hat Witsel irgendwann seine Füße im Spiel.

Mit seinem kongenialen Nebenmann Thomas Delaney bildet der 29-Jährige die aktuell wohl beste Mittelfeldzentrale im deutschen Oberhaus, womöglich sogar in ganz Europa.

Zusammen mit Delaney und Kapitän Marco Reus geht Witsel dank seiner Erfahrung und seines natürlichen Anführer-Gens voran. Das junge BVB-Team kann sich auch in schwierigen Situationen an dem Trio aus- und aufrichten.

Axel Witsel zum BVB? Martínez: "Der beste Transfer der Welt"

"Das beste Investment im europäischen Fußball", ja sogar "der beste Transfer der Welt" sei sein Schützling in dieser Saison gewesen, so Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez.

Trotz dieser Lobeshymnen für ihn und des tollen Laufs des BVB bleibt Witsel, der in der Vergangenheit auch bei Bayern München, Schalke 04 und Real Madrid auf dem Zettel stand, bescheiden.

"Wir sind schnell in die Höhe geschossen. Da wäre es nur normal, wenn es irgendwann auch mal wieder bergab geht - und meistens geht das noch schneller als vorher hoch", sagte er im Interview mit "Funke Sport". "Wir müssen vorsichtig sein."

Liefert Witsel allerdings weiter so ab wie zuletzt, könnte er dazu beitragen, dass der BVB am Ende der Saison in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal um den einen oder anderen Titel mitspielt. Dann hätte nicht nur der Neuzugang die in ihn gesetzten Erwartungen pulverisiert.

Tobias Knoop