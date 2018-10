BVB-Star Hakimi ist von Favres Spielidee "begeistert"

Achraf Hakimi ist eine Entdeckung beim BVB

Achraf Hakimi hat sich nach seiner Ausleihe von Real Madrid bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schnell eingelebt. Jetzt hat der Youngster über seine Eingewöhnungszeit beim BVB gesprochen.

"Ich war begeistert von seiner Spielidee. Dortmund versucht immer, die Initiative zu übernehmen", lobte Hakimi im Interview mit der spanischen Zeitung "El País" die Fußball-Philosophie von Dortmund-Trainer Lucien Favre und gestand: "Ich bin zum Teil wegen ihm hierher gekommen."

Weiter sprach der Neuzugang von Real Madrid über die neue Herausforderung in der Bundesliga. "In Deutschland greifen die Flügelspieler oft mit an. Generell mag ich, wie hier Fußball gespielt wird. Die Stadien sind voll und die Liga ist ausgeglichen. Allerdings muss ich gerade in der Defensive noch einiges dazu lernen", fasste der 22-Jährige seine ersten Eindrücke zusammen.

In der neuen Umgebung, hat der Rechtsverteidiger auch mit ganz klassischen Problemen zu kämpfen: "Anfangs ist es schwierig, es ist eine andere Kultur und Deutsch ist eine schwere Sprache. Außerdem vermisst man auch das Essen von Mama, aber mir wurde gesagt, dass es hier einige gute marokkanische Restaurants gibt."

"Manchmal leide ich im Training"

Auch das tägliche Training stellt den jungen Abwehrspieler dank Mitspielern wie Jadon Sancho vor Probleme. "Er ist sehr schnell. Ich leide manchmal im Training. Es ist schwer, ihn zu stoppen, weil er sehr gut am Ball ist", so Hakimi, der auch Neuzugang Alex Witsel in den höchsten Tönen lobte: "Er ist in der Defensive eine große Hilfe. Er gibt uns die Balance, die wir brauchen."

Hakimi ist bis 2020 von Real Madrid an den BVB ausgeliehen. In der Bundesliga konnte der Marokkaner auf Anhieb überzeugen. Die letzten vier Bundesligaspiele bestritt der 15-fache Nationalspieler allesamt über die volle Distanz. Als zusätzliche Wertschätzung wurde der Außenverteidiger zum Bundesliga-Rookie des Monats September gewählt.