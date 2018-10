Hummels trotz Sieg in Sorge: "Haben nicht das Gespür"

Mats Hummels war mit dem Auftritt der Bayern in der Champions League zuletzt nicht zufrieden

Während sein Cheftrainer Niko Kovac beim 2:0-Auswärtssieg des FC Bayern München bei AEK Athen in der Champions League ein "sehr, sehr gutes Spiel" gesehen hat und und auch spielerisch seiner Mannschaft eine "sehr gute Leistung" attestierte, fand Innenverteidiger Mats Hummels kritischere Worte für die Performance seines Teams.

Im Interview bei "Sky" nach dem Pflichtsieg in der griechischen Hauptstadt ärgerte sich der 29-Jährige über zu viele Nachlässigkeiten im Spiel der Münchner. "Wir müssen aus vielen Situationen mehr machen, die eigentlich große Chancen und Tormöglichkeiten versprochen haben", meinte Hummels vor allem zu den Phasen vor dem 1:0-Führungstreffer in der 61. Minute durch Javi Martínez.

Die Problematik, sich immer wieder durch unnötige Ballverluste selbst in die Bredouille zu bringen, sei dabei eine grundsätzliche beim FC Bayern, die immer wieder auftrete: "Das haben wir manchmal: Einfache Ballverluste in Situationen, in denen der Gegner nicht mal Druck macht. Es schleicht sich immer wieder in unser Spiel ein. Nicht in jedem Spiel, aber zu oft für eine Mannschaft auf dem Niveau, auf dem wir sein wollen."

Für Hummels ist die Schlussfolgerung daraus klar: "Das ist einer der Punkte, an denen wir auf jeden Fall noch arbeiten müssen." Der Weltmeister von 2014 sieht grundsätzlich ein fehlendes "Gespür dafür, dass es gefährlich werden könnte, wenn wir den Ball verlieren. So sind wir auch in der Champions League rausgeflogen: durch eigene, durch große Fehler", erinnert er sich noch gut an das Ausscheiden gegen den späteren Titelträger Real Madrid, dem schwerwiegende individuelle Fehler im Spielaufbau vorausgegangen waren.

Mats Hummels: "Behaupte von mir, das Spiel zu verstehen"

Mats Hummels äußerte sich bei "Sky" außerdem zur anhaltenden Kritik an seiner Person - besonders nach schwächeren Spielen. Vor allem nach der Niederlage im Trikot der Nationalmannschaft gegen die Niederlande (0:3) hatte Hummels nach seiner eigenen Spielanalyse derbe einstecken müssen.

Der Defensivmann will sich seine offene Art und Meinungsäußerung in jedem Falle weiter beibehalten: "Ich behaupte von mir, das Spiel zu verstehen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Profi und habe ich weiß nicht wie viele hundert Pflichtspiele auf dem Niveau gemacht. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, dass einfach direkt dagegen argumentiert wird", so Hummels auf die Frage, wie er die öffentlichen Kritik an seinem Umgang mit den jüngsten Niederlagen erlebt habe.

"Manchmal finde ich ist die Reaktion, immer sofort draufzuhauen, ein bisschen zu schnell. Es ist aber so in der heutigen Welt, so wie die Medien funktionieren", ergänzte der 69-fache Nationalspieler.