Der VfL Wolfsburg reist in der Winterpause nach Portugal

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bereitet sich während der Winterpause in Portugal auf die Rückrunde vor. Die Niedersachsen beziehen laut Vereinsangaben ihr Trainingslager vom 3. bis 12. Januar in Almancil bei Faro. Sechs Tage nach der Heimkehr steht am 18. Januar für Wolfsburg das erste Punktspiel des neuen Jahres bei Schalke 04 auf dem Programm.