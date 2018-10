Presse: "Dortmund verprügelt Atlético"

Borussia Dortmund feierte einen Kantersieg gegen Atlético Madrid

Mit einem 4:0-Fabelsieg setzte sich Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atlético Madrid durch. Die internationale Presse feiert den BVB für die starke Leistung. In Spanien dagegen schreiben die Medien von einem "Albtraum". Auch der FC Schalke 04 wird nach dem Remis bei Galatasaray in den Gazetten gelobt, muss aber auch Kritik wegen der mangelnden Chancenverwertung einstecken. Die internationalen Pressestimmen:

Borussia Dortmund - Atlético Madrid 4:0

SPANIEN

Marca: "Kopf gegen die Wand. Die schlimmste Niederlage von Atlético in der Simeone-Ära. Der Schatten einer Mannschaft - wo war das Atlético von Simeone? Die Zuverlässigkeit von Atlético in den vergangenen Jahren lässt diese Pleite noch unglaublicher erscheinen. Die Mannschaft, so wie man sie kennt, war spurlos verschwunden. Es ist nicht üblich, dass gegnerische Mannschaften so über Atlético hinwegrauschen, wie Borussia Dortmund das getan hat - und dabei war Paco Alcácer nicht einmal mit dabei.

Die Borussia tobte schnell wie nur wenige über den Platz. Ob links oder rechts, das Niveau von Achraf Hakimi zu Beginn der Saison verdeutlicht, wie wichtig es ist, jungen Spielern Einsatzzeit zu geben. Der Marokkaner demontierte mit seiner Geschwindigkeit die defensive Struktur von Simeone, wie ein Flugzeug mit Beinen, das drei Assists gab.

Mundo Deportivo: "Desaster in Dortmund! Atlético verspielt Chancen auf den ersten Platz in der Gruppe. Simeone fügte Atlético die größte Niederlage zu. Die Rojiblancos schenken die erste Halbzeit her, verbessern sich aber in der zweiten. Griezmann unsichtbar und zwei Pfostenschüsse nach der Pause. Die Deutschen nutzten die Räume, um Simeone zu 'töten'."

AS: "Albtraum in Dortmund! Atlético kassierte vier Tore in Dortmund, wobei Achraf Hakimi glänzte. Atlético wurde von der Gelben Wand zerstampft. So wie es vor vier Tagen bereits in Villarreal passiert ist. Nur dieses Mal schlimmer, viel schlimmer. Ein kompletter Albtraum, der wohl lange im Kopf bleiben wird. Atlético wurde von einem Zyklon namens Dortmund verprügelt. Achraf, ausgeliehener Spieler von Real Madrid, war wie ein Messer. Lemar wirkte im deutschen Labyrinth verloren. Die letzten zehn Minuten waren Folter."

ENGLAND

Daily Mail: "Jadon Sancho erzielte sein erstes Champions-League-Tor, als Diego Simeone seine schwerste Niederlage hinnehmen muss. Borussia Dortmund feiert gegen Atlético den sechsten Sieg in Folge. Falls es Zweifel daran gab, dass Dortmund in dieser Saison zu den gefährlichsten Teams gehört, sind diese jetzt weg."

Sun: "Dortmund-Star Sancho ist der zweitjüngste englische Torschütze in der Champions League. Auch der marokkanische Teenager Hakimi zeigte eine beeindruckende Performance. Eine sensationelle Leistung von Dortmund, die sogar Applaus von Atlético-Chef Simeone bekommt."

DEUTSCHLAND

Bild: "BVB witselt und jokert Madrid weg. Kein Paco, keine Punkte? Von wegen! Der BVB bleibt diese Saison ungeschlagen, gewinnt auch ohne Top-Torjäger Paco Alcácer 4:0 gegen Atlético Madrid. Dank Axel Witsel und der Dortmunder Einwechselspieler!"

Süddeutsche: "Dem BVB gelingt alles. Vielfach und oft auch zurecht ist die Abwehr von Atlético Madridals beste der Welt bezeichnet worden, von daher waren die Colchoneros an diesem Champions-League-Abend für den BVB der vielleicht passendste aller Gegner. Die junge Dortmunder Mannschaft hat sich in dieser Saison aufs Toreschießen spezialisiert."

kicker: "BVB düpiert Atlético. Für Atlético war es die höchste Champions-League-Niederlage unter Trainer Diego Simeone."

FC Schalke 04 - Galatasaray 0:0

TÜRKEI

Vatan: "Schalke hat offensichtlich sehr gut für seine Klasse gearbeitet. Der effektive Kampf gegen die deutsche Mannschaft endete ohne Treffer."

Fanatik: "Schalke spielte eine wichtigere Rolle im Angriff auf die Galatasaray-Festung und gewann dadurch einen Punkt. Schalke dominierte das Spiel."

Fotomac: "Galatasaray konnte den erwarteten Fußball aufgrund der Mängel nicht zeigen. Zweifellos war der wichtigste Faktor, dass zu viele Spieler verletzt waren."

ENGLAND

Daily Mail: "Schalke hatte den Ball im Netz, dennoch verließen die Deutschen die Türkei mit einem 0:0. Es war eine frustrierende Nacht für den türkischen Tabellenführer, der Mühe hatte mit dem vielen Ballbesitz, Chancen zu kreieren. Schalke war die gefährlichere Mannschaft."

Sun: "Tedescos Schalke wird sehr enttäuscht darüber sein, dass das Team die drei Punkte nicht mitgenommen hat. Die Heimmannschaft wird genauso erleichtert sein, dass die Gegner ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen konnten."

DEUTSCHLAND

Bild: "Schiri klaut Schalke Sieg-Elfer! Schalke hatte sich auf die Lärm-Hölle von Istanbul extra im Training vorbereitet. Schiedsrichter Benoit Bastien (35) beim 0:0 zwischen Galatasaray und dem deutschen Vizemeister offenbar nicht."

Süddeutsche: "Schalke trifft das Tor einfach nicht. Der kriselnde Vizemeister Schalke 04 hat im lautesten Stadion der Champions League starke Nerven bewiesen und bleibt in der Königsklasse ohne Niederlage. Beim 0:0 beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul fehlte dem Bundesliga-16. allerdings erneut die Durchschlagskraft im Angriff."

kicker: "Starke Schalker Vorstellung wird nur teilweise belohnt. S04 holt Punkt - und vergibt reihenweise Chancen."