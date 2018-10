Medien: BVB jagt den nächsten Engländer

Matt O´Riley (l.) stammt aus der Fulham-Jugend

Mit Jadon Sancho landete der BVB 2017 einen echten Transfer-Coup. Laut einem Bericht des englischen Portals "Evening Standard" jagt der Fußball-Bundesligist jetzt das nächste Toptalent aus der Premier League.

Das Objekt der Begierde soll demnach Matt O´Riley sein. Der 17-Jährige Mittelfeldspieler verdient aktuell beim FC Fulham sein Geld.

Sein Debüt für die Cottagers gab der Spielmacher mit nur 16 Jahren. Seitdem pendelt Riley zwischen den Profis und der zweiten Mannschaft. Im englischen Ligapokal kam der Linksfuß, dessen Vertrag bis 2020 läuft, zuletzt gegen den FC Millwall zu einem Kurzeinsatz. Auf das Premier-League-Debüt wartet der englische U-Nationalspieler dagegen noch.

Neben dem BVB soll auch Juventus Turin sein Interesse am Youngster bekundet haben. Auch Manchester United und der FC Arsenal waren laut dem Portal in der Vergangenheit schon hinter O´Riley her.

Allerdings soll der FC Fulham kein Interesse an einem Abgang seines Mittelfeld-Juwels haben. Vielmehr würden die Londoner den Engländer gerne langfristig an den Verein binden.