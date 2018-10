Weinzierl: Keine Probleme mit Badstuber

VfB-Coach Markus Weinzierl hat angeblich keine Probleme mit Holger Badstuber

Markus Weinzierl kann in seinem zweiten Bundesliga-Spiel als Trainer des VfB Stuttgart am Samstag (18:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim wieder auf Dennis Aogo zurückgreifen. Der ehemalige Nationalspieler sei nach überstandenem Muskelfaserriss wieder fit, sagte Weinzierl am Donnerstag.

Der Coach rechnet sich nach der 0:4-Pleite zum Einstand gegen Borussia Dortmund im Kraichgau etwas aus. "Hoffenheim ist offensiv sehr, sehr stark. Dass sie defensiv immer wieder für einen Fehler gut sind, ist bekannt", sagte er: "Wir wollen mutig verteidigen."

Weinzierl nannte die Tabellensituation mit Rang 17 "sehr unbefriedigend". Brav zu sein könne im normalen Leben ganz nett sein, "aber nicht in unserer Situation auf dem Fußballfeld. Der Mannschaft muss klar sein, um was es geht. Sie muss von der ersten Minute an da sein. Wir dürfen in keiner Phase brav agieren".

Keine Probleme mit VfB-Verteidiger Badstuber

Der ehemalige Schalker widersprach Berichten, wonach er zu Holger Badstuber seit der gemeinsamen Zeit bei den Knappen eine angespannte Beziehung habe.

"Es gibt kein kritisches Verhältnis. Holger ist ein guter Spieler, ein angenehmer Mensch, der einfach Fußball spielen will. Wenn er nicht spielt, ist er nicht zufrieden, das erwarte ich auch."