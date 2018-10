Pep über Bayern: Dachte an Vertragsauflösung

Pep Guardiola hatte beim FC Bayern Probleme mit der deutschen Sprache

Star-Trainer Pep Guardiola gibt nur wenige Interviews. In einem seiner seltenen öffentlichen Gespräche hat der Spanier nun aber Einblicke in seine anfänglichen Probleme beim FC Bayern gewährt. Außerdem erklärte Guardiola, warum er in England keinen anderen Verein als Manchester City trainieren könne.

Dass Guardiola Trainer des FC Bayern werden würde, war schon vor dem Sommer 2013 klar. "Als ich den Vertrag mit Bayern München unterschrieben hatte, begann ich damit, Deutsch zu lernen", sagte Guardiola in einem Podcast der "BBC" und klagte: "Es war so kompliziert. Ich habe drei oder vier Stunden jeden Morgen die Grammatik gelernt und nach zwei Monaten dachte ich, dass ich anrufen und den Vertrag auflösen müsste. Es ist so schwer für Kinder, wie soll es da für einen 41-Jährigen sein? Aber ich blieb hart."

Drei Jahre lang trainierte Guardiola anschließend den FC Bayern. Mit den Münchnern wurde er 2013 Klub-Weltmeister und holte insgesamt dreimal die Deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal. Die Paukerei hatte sich für den Katalanen offensichtlich gelohnt, auch wenn er den begehrten Champions-League-Titel mit dem FC Bayern nicht gewann.

"Ich will geliebt werden"

Bei Manchester City startete Guardiola 2016 ohne Titel. 2018 holte er mit den Citizens aber den Liga-Pokal und die Meisterschaft in der Premier League. Entsprechend groß ist die Zufriedenheit der Fans mit Guardiolas Arbeit.

"Ich werde für den Rest meines Lebens ein Fan von Manchester City sein", sagte Guardiola und machte klar: "Es wird für mich unmöglich sein, einen anderen englischen Klub außer die Citizens zu trainieren, weil ich die Liebe der Leute hier spüre. Es gibt nicht besseres, als sich gut mit den Leuten zu fühlen. Ich will geliebt werden."

Das war bei den Bayern zu Guardiolas Abschied nicht mehr der Fall gewesen. Und auch bei den Citizens könnte den Trainer ohne Champions-League-Titel ein ähnliches Schicksal ereilen. Schließlich sind die Investoren aus Abu Dhabi vor allem heiß auf die europäische Krone. Noch hat Guardiola aber einen Vertrag bis 2021 - und Englisch sprechen kann er schon lange.