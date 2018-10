Nagelsmann kündigt vor dem Derby Rotation an

Will rotieren: TSG-Coach Julian Nagelsmann

Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat vor dem baden-württembergischen Derby am Samstag gegen den Vorletzten VfB Stuttgart (18:30 Uhr) personelle Rotation angekündigt.

"Es gibt keine neue Verletzungen, aber ich werde wie schon zuletzt aufgrund unserer vielen Spiele einige Veränderungen vornehmen", sagte der Coach des Champions-League-Starters am Donnerstag mit Blick auf die Partie in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena.

Dass der VfB mit seinem neuen Trainer Markus Weinzierl nach Sinsheim kommt, macht die Aufgabe für Nagelsmann nicht leichter. "Wenn ein neuer Coach kommt, entsteht immer ein neuer Schwung", sagte der 31-Jährige: "Zudem ist es im Vorfeld nicht einfach zu analysieren, wie der Gegner spielen wird."

Klar sei aber: "Es ist eine Mannschaft, die viele Neuzugänge hat. Sie haben noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Gegen den BVB haben sie nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis aussah. Der VfB wird mit Sicherheit wieder da unten rauskommen."

Julian #Nagelsmann 💬



"Ich freue mich, dass unsere Arena auch am Samstag wieder ausverkauft sein wird. Die Stimmung ist immer gut und unsere Fans werden uns auch diesmal helfen."#TSGVfB pic.twitter.com/x4gQq3Hduw — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 25. Oktober 2018

Rückblickend auf die Champions-League-Partie in Lyon erklärte der Trainer: "Einerseits muss man auf den kompletten Spielverlauf gucken. Bei unseren Chancen ist es ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben. Andererseits können wir von der Torfolge her zufrieden sein. Der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit tat gut und bewahrt uns die Chance in die nächste Runde einzuziehen." Er freue sich, dass das Team noch belohnt wurde.