Zorc "beeindruckt" von Abgeklärtheit des BVB

Sportdirektor Michael Zorc war nach dem 4:0-Sieg des BVB gegen Madrid bester Laune

Nach der Gala in der Champions League gegen Atlético Madrid geht es für Borussia Dortmund schon am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga gegen Hertha BSC weiter. Zuvor stellt sich BVB-Coach Lucien Favre in der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Wir haben die PK begleitet.

+++ Auf Wiedersehen +++

"Merci" und "Au revoir", sagt Lucien Favre. Er und Michael Zorc verabschieden sich von der Pressekonferenz, die damit beendet ist.

+++ Zorc über die jungen Spieler des BVB +++

"Wir bieten den jungen Spielern eine gute Plattform und Einsätze auf hohem Niveau. Bei den Top-Klubs ist es dann eher so, dass noch ein Etablierter geholt wird. Bei uns ist das Alter eher zweitrangig. Aber das ist keine große Geschichte."

+++ Favre über seine Zeit in Berlin +++

"Es ist eine Super-Erfahrung, die Hauptstadt zu trainieren. Ich habe nur positive Erinnerungen."

+++ Favre über die Begeisterung in Dortmund +++

"Ich kann nur beeinflussen, was im Stadion passiert. Dann ist klar, die Leute sind zufrieden."

+++ Was begeistert Favre und Zorc am meisten an der Mannschaft? +++

Favre: "Dass wir immer spielen wollen. Ganz einfach."

Zorc: "Ich finde, wir wurden jetzt genug gelobt. Es reicht."

+++ Zorc über junge Spieler +++

"Die Jungen gehen meistens sehr unbekümmert in so ein Spiel. Das kann manchmal helfen. Natürlich haben wir mit Axel Witsel da einen absolut erfahrenen Spieler. Aber wenn sie jetzt nicht wüssten wie alt Diallo oder Zagadou sind, würden Sie auch denken, die seien älter. Mich hat beeindruckt, mit was für einer Abgeklärtheit wir gegen Madrid agiert haben."

+++ Favre über mögliche Ausfälle von Delaney und Alcácer +++

"Wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Bei Delaney ist es nichts Schlimmes, also es ist nichts gebrochen. Bei Paco Alcácer wissen wir noch nichts."

+++ Favre über seinen Ex-Spieler und heutigen Hertha-Trainer Dárdai +++

Dass er Trainer geworden ist, ist keine Überraschung für mich. Er hat Nachwuchsspieler trainiert, das ist ein guter Weg. Nachher war es nicht unlogisch, dass er einmal Hertha trainiert."

+++ Michael Zorc will die Euphorie dämpfen +++

"Das 4:0 ist ein überragendes Ergebnis. Aber wir hätten uns auch zwei fangen können. Wir dürfen aber nicht auf die Jubel-Arien, die auf uns einprasseln, reinfallen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Hertha konnte sich eine Woche auf das Spiel vorbereiten."

+++ Favre über das Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Madrid +++

"Das ist sehr, sehr gut. Das gibt Selbstvertrauen. Aber Hertha ist eine gute Mannschaft . Das ist noch mal etwas anderes."

+++ Favre über Verletzungen +++

"Das wissen wir noch nicht. Bisher sind alle gesund. Wir müssen mit dem Arzt reden, aber bisher ist alles okay. Die Regeneration ist sehr eng, 48 Stunden sind nicht viel."

+++ Fulminanter Sieg gegen Madrid +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz mit Lucien Favre. Der Trainer des BVB dürfte nach dem fulminanten 4:0-Sieg gegen Atlético Madrid am Mittwochabend gut gelaunt sein. Wir sind gespannt, was er zum anstehenden Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC verraten wird.