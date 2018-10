Schalke-Flop Avdijaj: "Prioritäten geändert"

Donis Avdijaj wechselte im Sommer von Schalke zu Willem II

Einst galt Donis Avdijaj beim FC Schalke als großer Hoffnungsträger. Doch durch etliche Skandale abseits des Feldes fiel der Linksaußen in Gelsenkirchen in Ungunst.

"Auf Schalke war ich noch richtig jung und habe Fehler gemacht, geglaubt alles wäre ein Selbstläufer und habe die Schuld nur bei anderen gesucht", gibt der 22-Jährige nun gegenüber der "Bild" zu.

Heute spielt Avdijaj beim niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg und gehört zu den Leistungsträgern. In den ersten acht Eredivise-Partien traf der Rechtsfuß schon viermal.

Die ansprechenden Auftritte liegen laut dem Ex-Schalker an einem Sinneswandel: "Früher war ich auf der Piste, heute bin ich früh im Bett. Esse vernünftig, ausgewogen, starte fit in den Tag, schiebe Extra-Schichten mit unserem Fitness-Coach Cima. Trainiere an meinen Schwachstellen wie Defensiv-Verhalten, dem Spiel gegen den Ball mit unserem Trainer Adrie Koster."

"Für den Klub gebe ich alles"

Auch das Umfeld habe Avdijaj geändert. "Ich habe mich von falschen Freunden und Schulterklopfern getrennt. Ich habe nun einen neuen Freundeskreis, dem ich so richtig vertrauen kann. Und ich habe meine Prioritäten geändert", so der fünfmalige Nationalspieler des Kosovo.

In den vergangenen Wochen berichteten diverse Medien über ein angebliches Interesse von Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven. Avdijaj hält sich diesbezüglich bedeckt: "Ich habe davon gehört und gelesen, dass diese Vereine Interesse haben. Dies schmeichelt mir, macht mich stolz und bestätigt mir, dass ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe. Holland tut mir gut. Dazu gehört auch Willem II – für den Klub gebe ich alles."