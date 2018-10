Breitenreiter hofft auf "Spielglück"

Hannovers Trainer André Breitenreiter freut sich auf die Partie gegen Augsburg

Wegen einer Magen-Darm-Erkrankung wird Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz Hannover 96 im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg fehlen.

"Marvin hat scheinbar etwas Falsches gegessen", sagte 96-Trainer André Breitenreiter am Donnerstag.

In den Kader zurückkehren könnten hingegen Pirmin Schwegler und Ihlas Bebou. Der Schweizer hat eine Fußverletzung weitgehend auskuriert, der Stürmer aus Togo konnte nach einer Hüftprellung weite Teile des Trainings wieder mitmachen.

Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen will Breitenreiter weiter Zähler sammeln. "Wir haben nach dem schlechten Spiel in Frankfurt in den folgenden beiden Spielen gute Reaktionen gezeigt. Aber: Wir müssen jede Woche Leistung bringen und wollen jede Woche Punkte einfahren."

Breitenreiter: Hannover zuhause "eine Macht"

Hierbei setzt der Coach auch ein wenig auf Hilfe von oben. "Die Jungs geben immer alles. Jetzt hoffe ich, dass auch das Spielglück zurückkommt."

Über den FC Augsburg sagte der 45-Jährige: "Sie haben eine Mannschaft, die gespickt ist mit Qualität, die einen klaren Plan auf den Platz bringt - und sehr unterschätzt ist. Das wird eine ganz harte Nuss am Samstag."

Sein Team habe aber in den Heimspielen gezeigt, dass es "eine Macht" sein kann. "Und wir brauchen eine lautstarke Unterstützung, damit wir den Sieg einfahren", appellierte Breitenreiter an die Fans und fügte mit Blick auf seine Profis an: "Es ist nicht entscheidend, wer die Tore macht - Hauptsache, wir liegen uns gemeinsam in den Armen. Das ist unsere Marschroute."