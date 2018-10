Streich: Gladbach wird "Spitzenmannschaft" bleiben

Christian Streich lobte Borussia Mönchengladbach vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg traut dem kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach in der laufenden Spielzeit einiges zu.

"Die Borussia ist in dieser Saison in der Defensive sehr stabil geworden. Gladbach ist eine Spitzenmannschaft und wird es in dieser Saison auch bleiben", sagte Streich vor dem Spiel am Freitag.

Trotz der starken Gladbacher Form mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten vier Spielen und zwölf geschossenen Toren will sich der Sportclub nicht verstecken. "Es geht darum, es Gladbach richtig schwer zu machen. Wir müssen uns gute Optionen schaffen. Es ist wichtig, dass wir mutig spielen", sagte Streich: "Wir wollen, dass die Leute am Freitag ihre Freude haben."

Nichtsdestotrotz denkt Streich schon an die Belastung der englischen Woche. Schon am kommenden Mittwoch spielt Freiburg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. "Es geht erst mal nur um das Spiel morgen. Dann erst geht zum Kiel-Spiel", sagte Streich, blieb aber optimistisch: "Wir sind letztes Mal sehr gut durch die Englische Woche gekommen. Das ist gut zu wissen. Wir sind fit."