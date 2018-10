"Freiwild": Vogel ärgern Fouls an Žulj

Peter Žulj ist der meistgefoulte Spieler der Bundesliga

Heiko Vogel, Trainer von Bundesligist Sturm Graz, beschwert sich über die Anzahl der Fouls an seinem Spielmacher Peter Žulj. "Es ist fast schon unverschämt, wie seine Gesundheit mit Füßen getreten wird", klagt der Deutsche.

Sturm-Graz-Trainer Heiko Vogel ist sauer, dass sein Spielmacher Peter Žulj in der heimischen Bundesliga zum "Freiwild" geworden ist. "Jeder kennt den Stellenwert von Peter Žulj in unserer Mannschaft. Es ist fast schon unverschämt, wie seine Gesundheit mit Füßen getreten wird", echauffierte sich der Deutsche am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (17:00) in Hartberg.

"Wenn manche Attacken nicht einmal mit Gelb geahndet werden, kann man sagen, dass er als Freiwild angesehen wird", betonte Vogel und nahm dabei auch die Unparteiischen in die Pflicht. "Die Schiedsrichter sind auch dafür am Platz, um Grenzen aufzuzeigen. Er ist ein Fußballer, für den die Fans gerne ins Stadion kommen. Die Häufigkeit der Fouls an solchen Spielern muss einfach unterbunden werden", forderte der 42-Jährige.

Žulj ist laut offizieller Bundesliga-Bilanz nach der elften Runde der bisher meistgefoulte Spieler. Gleich 34 Mal wurde der 25-jährige ÖFB-Teamkicker in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs unsauber gestoppt.

apa