BVB-Hoch für Roman Bürki "die schönste Zeit"

Roman Bürki hielt gegen Atlético die Null

Vor der Partie gegen Atlético Madrid in der Champions League sprachen viele Experten von dem ersten Gradmesser für den BVB. Doch bei der anschließenden 4:0-Gala ließ Borussia Dortmund die Gäste alt aussehen. Das freute nicht zuletzt Roman Bürki.

"Ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen und ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass es unglaublich ist, wie stark wir im Moment sind. So etwas ist natürlich schön zu lesen und zu hören. Aber es stimmt auch einfach bei uns in der Mannschaft", verriet der Torhüter gegenüber "bundesliga.de".

Auch in der Fußball-Bundesliga läuft es für die Schwarz-Gelben als Tabellenführer rund. Für den Schlussmann kommt die Titelfrage aber dennoch zu vorschnell: "Es ist sehr früh, das jetzt zu beurteilen. Aber wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir gehen in jeden Wettbewerb, um erfolgreich zu sein. Das ist ganz klar unser Ziel. Es wird nicht möglich sein, am Ende wirklich jedes Spiel zu gewinnen."

"Niemand wird links liegen gelassen"

2015 kam der Schweizer aus Freiburg zum Revierklub. Nach den schweren Vorsaisons verspürt der 27-Jährige aktuell Genugtuung: "Es ist die schönste und angenehmste Zeit, vor allem über einen so langen Zeitraum."

Dementsprechend gut sei aktuell auch die Stimmung im Team. "Egal, ob du 90 Minuten spielst, reinkommst oder auch mal 90 Minuten auf der Bank sitzt. Jedem wird das Gefühl vermittelt, dass er wichtig ist. Da wird niemand einfach links liegen gelassen, auch wenn er mal nicht zum Einsatz kommt", so Bürki.