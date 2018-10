Bayern München bindet zwei Talente

Malik Tillman und Angelo Stiller bleiben weiterhin dem FC Bayern erhalten

Fußball-Bundesligist Bayern München treibt seine Personalplanungen im Jugendbereich voran. Der deutsche Rekordmeister verkündete am Donnerstag die Vertragsverlängerung zweier Jugendspieler.

U19-Spieler Angelo Stiller sowie U17-Kapitän Malik Tillman haben in München ihre Verträge bis 2021 verlängert. "Wir freuen uns, dass sich mit Angelo und Malik zwei Toptalente für einen gemeinsamen zukünftigen Weg mit uns entschieden haben", erklärte Jochen Sauer, Leiter des Bayern-Campus.

Stiller schnürt seit 2010 für die Münchner die Schuhe, in der laufenden U19-Saison zählt er zum Stammpersonal von Trainer Sebastian Hoeneß. In der laufenden A-Junioren-Bundesliga konnte der Mittelfeldspieler ein Tor erzielen.

Tillman zog 2015 von Greuther Fürth an die Isar und spielt derzeit unter Trainer Miroslav Klose in der U17. In sechs Einsätzen erzielte der 16 Jahre alte Mittelfeldmann drei Tore.