DFB bittet Dynamo Dresden zur Kasse

Dresdens Fans sind im DFB-Pokal auffällig geworden

Zweitligist Dynamo Dresden ist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 23.500 Euro belegt worden.

Unmittelbar nach Abpfiff des DFB-Pokalspiels beim SV Rödinghausen am 18. August in Lotte (2:3 n.V.) hatten Dresdner Zuschauer ein Fluchttor geöffnet, waren in den Stadioninnenraum eingedrungen und hatten eine Werbebande beschädigt sowie Ordnungskräfte angegriffen.

Zudem hatten Dresdner Fans während des Ligaspiels gegen den 1. FC Heidenheim am 26. August (1:3) Becher in Richtung der Gästespieler und in der 70. Minute Gegenstände in Richtung der Heidenheimer Auswechselspieler geworfen. Das Urteil ist rechtskräftig.